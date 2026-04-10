"Такого еще не было": школа в Лиепае приостановила занятия после поджога, устроенного учениками

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня сообщила, что в 12:41 был получен вызов на улицу Ганибу в Лиепае, где, согласно первоначальной информации, в общественном здании ощущалось задымление. Было установлено, что в подвальном помещении четырехэтажного здания горели картонные коробки на площади четырех квадратных метров. Из здания эвакуировались 229 человек. В 13:39 работы на месте происшествия были завершены.