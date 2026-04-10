"Такого еще не было": школа в Лиепае приостановила занятия после поджога, устроенного учениками
Обычный учебный день превратился в чрезвычайную ситуацию: в Лиепае ученики устроили пожар в здании школы, из-за чего пришлось эвакуировать сотни людей и срочно отменить занятия.
В пятницу в Лиепайской средней школе имени Райниса из-за горящих картонных коробок были эвакуированы 229 человек, подтвердил директор школы Карлис Страутиньш.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Анете Страздиня сообщила, что в 12:41 был получен вызов на улицу Ганибу в Лиепае, где, согласно первоначальной информации, в общественном здании ощущалось задымление. Было установлено, что в подвальном помещении четырехэтажного здания горели картонные коробки на площади четырех квадратных метров. Из здания эвакуировались 229 человек. В 13:39 работы на месте происшествия были завершены.
Директор школы Страутиньш рассказал, что ученики несанкционированно подожгли коробки на запасной лестничной клетке школы, где они остались после ремонта. Это вызвало задымление, из-за которого сработала автоматическая система пожарной сигнализации, после чего была проведена эвакуация учеников и сотрудников, вызваны пожарные, а хозяйственная служба школы начала тушение огня.
После пожара занятия в школе были прекращены, и ученики отправились домой. О случившемся были проинформированы родители. Из-за пожара в настоящее время не работает линия оптического кабеля, а потолки закопчены.
«Всякое бывало, но в такой ситуации мы оказались впервые. Государственная полиция оценит видеозаписи, и виновные будут привлечены к ответственности», — пообещал директор.
Занятия в школе возобновятся в понедельник, 13 апреля.