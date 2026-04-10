Обнаружено, что среди жителей Латвии выросла готовность давать взятки
На фоне роста готовности сообщать о коррупции в Латвии фиксируется и тревожная тенденция — все больше жителей допускают возможность решения своих проблем с помощью взяток и неофициальных связей. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.
Данные показывают, что за последние пять лет выросло число жителей, готовых сообщать о коррупции с раскрытием своей личности. Столкнувшись с коррупцией, большинство жителей — 60% — готовы сообщить об этом, при этом 41% передали бы информацию непосредственно в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Такая готовность более выражена среди молодых людей и увеличивается с ростом уровня доходов.
В ведомстве связывают это с доверием к антикоррупционному органу. Жители могут информировать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией через различные каналы, в том числе через онлайн-платформу и мобильное приложение Ziņo KNAB!.
В 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличилась готовность жителей давать взятки государственным должностным лицам, тогда как среди предпринимателей она снизилась. И жители, и предприниматели чаще всего объясняют возможную дачу взятки убеждением, что таким образом проблема действительно будет решена.
Данные опроса также выявляют негативную тенденцию — как среди жителей, так и среди предпринимателей растет использование неофициальных способов решения различных вопросов. На данный момент самый высокий показатель среди жителей — 28% — признали, что за последние два года использовали неофициальные решения, в основном личные связи, например друзей и знакомых, чтобы устроиться на работу в государственных или муниципальных учреждениях и получить медицинские услуги. Аналогичную практику за последние два года применяли и 21% предпринимателей. Самым распространенным неофициальным способом среди предпринимателей также является использование личных связей, причем чаще всего это происходит при решении вопросов, связанных со строительством и недвижимостью.