Умные - зарабатывают! Польша снизила налоги на топливо и может оставить латвийских фермеров без прибыли

В настоящее время главная новость заключается в том, что США и Иран движутся к перемирию, отметил экономист Янис Приеде. Сразу после объявления о перемирии цены на нефть значительно снизились - на 16% за ночь. Однако следует учесть, что топливо не подешевеет сразу. "Очевидно, потребуется некоторое время, чтобы более низкая цена была перенесена на автозаправочные станции. И здесь возникают определенные размышления о том, в какой мере это может повлиять на инфляцию, поскольку ясно, что дополнительные издержки где-то должны остаться, и, очевидно, они останутся в цене, которая переносится на потребителей и покупателей", - отметил эксперт.