Латвийским рыбакам заплатят за ущерб, нанесенный тюленями
Служба поддержки села (Lauku atbalsta dienests) с 11 мая по 9 июня приглашает подавать проектные заявки на участие в мероприятии поддержки «Компенсация ущерба, причиненного охраняемыми морскими млекопитающими».
Цель программы — оказание финансовой помощи рыбакам для покрытия ущерба, причиненного тюленями рыболовным снастям и потерь улова. Общий доступный объем финансирования составляет 500 тысяч евро.
Подать заявки могут как юридические, так и физические лица, занимающиеся коммерческим рыболовством в прибрежных водах Балтийского моря и Рижского залива. Поддержка предоставляется за убытки, возникшие в 2025 году.
Заявки следует подавать через электронную систему подачи заявлений службы. Более подробная информация об условиях и процессе подачи доступна на сайте учреждения. Телефон для справок: +371 67095000 (по рабочим дням с 8:00 до 20:00).
Проекты реализуются при поддержке Европейского союза, в рамках Европейского фонда морского, рыбного хозяйства и аквакультуры и Программы развития рыбного хозяйства на 2021–2027 годы.