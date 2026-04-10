Tele2 укрепляет сеть в Риге и регионе: названы места, где появились новые базовые станции
Мультисервисная компания Tele2 в первом квартале этого года установила 11 новых базовых станций мобильной связи. Инвестиции в установку базовых станций достигли почти 1 млн евро.
Новые базовые станции Tele2 начали работу в Марупе, Лиепае, Пиньки Бабитской волости, Риге и Вимбукрогсе Кекавской волости. Также модернизированы 47 действующих базовых станций, на которых теперь установлена технология 5G.
"В первом квартале этого года нашим приоритетом было укрепление сети Tele2 в Риге и столичном регионе, где высокая плотность населения и большой спрос на мобильные данные. На всех новых станциях установлены технологии 2G, 4G и 5G", – рассказывает руководитель технического департамента Tele2 Лига Круминя.
Как сообщалось ранее, в этом году Tele2 планирует установить по всей территории Латвии около 35 новых базовых станций 5G и модернизировать 135 действующих базовых станций. Это означает, что к концу года в сети Tele2 будут работать уже более 1250 базовых станций 5G.