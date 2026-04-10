Есть подозрения, что Беларусь намеренно отправляет метеозонды в аэропорт Вильнюса
Ночной запуск метеозондов снова парализовал работу аэропорта Вильнюса: десятки рейсов сорваны, тысячи пассажиров пострадали. Эксперты считают, что часть шаров была направлена в воздушное пространство аэропорта намеренно.
Дарюс Бута, советник Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС), заявил, что некоторые из метеозондов, запущенных в Литву ночью, были намеренно направлены в сторону Вильнюсского аэропорта. В результате его работа была приостановлена до утра пятницы.
«Вчера вечером было зафиксировано до 20 навигационных меток, типичных для воздушных шаров с контрабандой. Важно отметить и подчеркнуть, что, по оценке экспертов, контролирующих воздушное пространство над аэропортом Вильнюса,
по меньшей мере некоторые из этих шаров были направлены практически прямо в воздушное пространство аэропорта Вильнюса», — сообщил Бута радиостанции LRT.
На вопрос о том, перевозили ли отправленные метеозонды грузы, представитель центра ответил, что служба продолжает работу и, вероятно, предоставит более подробную информацию позже в пятницу.
Ограничения на использование воздушного пространства были введены в четверг в 22:30 и сняты через 5 часов.
Из-за ограничений восемь рейсов были перенаправлены в аэропорт Каунаса и два — в аэропорт Риги, девять рейсов были отменены, а пять — задержаны. Это затронуло более 3 тыс. пассажиров.
Также возможны отдельные задержки рейсов 10-11 апреля.
Последний раз подобный инцидент произошел на прошлой неделе, 31 марта. В этом году работа Вильнюсского аэропорта семь раз была нарушена из-за угрозы метеозондов с контрабандой. Руководство Литвы рассматривает эти вторжения как гибридную атаку со стороны Минского режима.