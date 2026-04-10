Есть подозрения, что Беларусь намеренно отправляет метеозонды в аэропорт Вильнюса
Фото: Shutterstock
Вильнюсский аэропорт вчера ночью был снова временно закрыт.
В мире

Отдел новостей

LETA / BNS

Ночной запуск метеозондов снова парализовал работу аэропорта Вильнюса: десятки рейсов сорваны, тысячи пассажиров пострадали. Эксперты считают, что часть шаров была направлена в воздушное пространство аэропорта намеренно.

Дарюс Бута, советник Национального центра управления кризисными ситуациями (НЦУКС), заявил, что некоторые из метеозондов, запущенных в Литву ночью, были намеренно направлены в сторону Вильнюсского аэропорта. В результате его работа была приостановлена ​​до утра пятницы.

«Вчера вечером было зафиксировано до 20 навигационных меток, типичных для воздушных шаров с контрабандой. Важно отметить и подчеркнуть, что, по оценке экспертов, контролирующих воздушное пространство над аэропортом Вильнюса,

по меньшей мере некоторые из этих шаров были направлены практически прямо в воздушное пространство аэропорта Вильнюса», — сообщил Бута радиостанции LRT.

На вопрос о том, перевозили ли отправленные метеозонды грузы, представитель центра ответил, что служба продолжает работу и, вероятно, предоставит более подробную информацию позже в пятницу.

Ограничения на использование воздушного пространства были введены в четверг в 22:30 и сняты через 5 часов.

Из-за ограничений восемь рейсов были перенаправлены в аэропорт Каунаса и два — в аэропорт Риги, девять рейсов были отменены, а пять — задержаны. Это затронуло более 3 тыс. пассажиров.

Также возможны отдельные задержки рейсов 10-11 апреля.

Последний раз подобный инцидент произошел на прошлой неделе, 31 марта. В этом году работа Вильнюсского аэропорта семь раз была нарушена из-за угрозы метеозондов с контрабандой. Руководство Литвы рассматривает эти вторжения как гибридную атаку со стороны Минского режима.

Темы

БеларусьЛитваВильнюс

Другие сейчас читают