24 часа контроля: на следующей неделе полиция выходит на "охоту" за нарушителями скорости
Водителей по всей Европе, в том числе и в Латвии, ждет усиленный контроль: 15 апреля пройдет 24-часовой марафон проверки скорости. Полиция предупреждает — превышение станет главной целью масштабной акции.
С 13 апреля по 19 апреля во всех государствах-членах Европейского союза будет организована акция Европейской сети дорожной полиции Roadpol, в рамках которой 15 апреля во всех странах-участницах полиция будет усиленно контролировать соблюдение скоростного режима, сообщили в Государственной полиции.
В этом году уже в 13-й раз в странах-участницах сети Европейской дорожной полиции проходит акция, целью которой является привлечение внимания к последствиям и опасности превышения разрешенной скорости как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.
В ходе акции 15 апреля во всех странах-участницах пройдет «24-часовой марафон контроля скорости», в рамках которого соблюдение скоростного режима будет контролироваться еще более усиленно.