Очередная провокация: вслед за Эстонией в соцсетях ставят под сомнение территориальную целостность Литвы
Неожиданная волна сомнительных публикаций о Клайпедском регионе вспыхнула в соцсетях, и литовские службы уже фиксируют признаки возможной провокации.
Ранее сообщалось, что базирующийся в Эстонии Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) зафиксировал целенаправленную онлайн-активность России в социальных сетях и платформах, где распространяются нарративы об отделении Нарвы от Эстонии и создании так называемой «Нарвской республики».
Теперь с подобной враждебной тактикой столкнулась и Литва. Национальный центр кризисного управления (НЦКУ) сообщает о выявлении в социальной сети TikTok и на других платформах дезинформационных публикаций, связанных с Клайпедским регионом, в которых с помощью визуальных материалов и утверждений предпринимаются попытки поставить под сомнение территориальную целостность Литвы.
«Пока у нас нет достоверной информации о том, могут ли эти публикации о Клайпедском регионе быть связаны с аналогичными дезинформационными кампаниями в Эстонии или Латвии, однако ведомства реагируют и обращаются к платформам с требованием удалить контент, ставящий под сомнение территориальную целостность Литвы», — заявляет НЦКУ.
Сообщается, что за этими случаями следят НЦКУ, Департамент государственной безопасности, Вооруженные силы Литвы, полиция и аналитические команды других ведомств, а должностные лица выполняют необходимые действия.
«В настоящее время мы оцениваем распространение публикаций как ограниченное, однако по своему характеру контент похож на провокацию и может быть использован для создания или поддержки информационной атаки», — отмечает центр.
НЦКУ подчеркивает, что дезинформация на социальных платформах часто распространяется не случайно, а с использованием эмоционального контента и искусственного увеличения охвата. «Для общества важнее всего простая информационная гигиена — не распространять и не комментировать такие публикации, чтобы не увеличивать их охват», — говорится в сообщении.
Тех, кто заметил подобные публикации, призывают сообщать о них администраторам социальных сетей.