Жительниц Даугавпилса зовут на бесплатные занятия боксом - обещают дружелюбную атмосферу
В Даугавпилсе стартовала новая спортивная инициатива — цикл боксерских тренировок для женщин. Ее цель — вдохновить женщин разного возраста на активный образ жизни, улучшить физическую форму и стать частью мотивирующего сообщества.
С 12 апреля у всех желающих появится возможность бесплатно участвовать в регулярных тренировках по боксу, которые будут проходить каждое воскресенье в 15:00 в боксерском зале на улице Циетокшня, 61. Занятия подойдут как для новичков, так и для тех, кто хочет развить свои навыки и освоить основы бокса в безопасной и поддерживающей атмосфере.
В завершение тренировочного цикла участницы смогут проверить свои силы на практике, приняв участие в дружеском боксерском турнире, который пройдет 7 июня на площади Виенибас под открытым небом. Турнир будет организован в рамках мероприятия «Лето молодежи 2026», объединив девушек и сторонниц активного образа жизни в одном спортивном событии. В соревнованиях будут участвовать начинающие спортсменки, создавая дружелюбную и вдохновляющую атмосферу для всех участниц.
Женский бокс становится все более популярным, и это отличная возможность сделать первый шаг в спорт, укрепить уверенность в себе и открыть новые способности.
Желающим предлагается записаться и получить дополнительную информацию, связавшись с тренером Владиславом Соколовым по телефону 26777106.