Новая практика полиции в Лиепае растрогала соцсети: "Где взять такого Рудиса?"
Обычная проверка на дороге в Лиепае превратилась в трогательную историю, покорившую соцсети: полицейские не только следят за безопасностью детей, но и дарят им игрушку — кота Рудиса.
Одна мама поделилась в Threads трогательным случаем, произошедшим с ее семьей. По ее словам, полицейские остановили автомобиль ее мужа, заметив, что на переднем сиденье находится ребенок. Правоохранители хотели убедиться, что маленький пассажир пристегнут. Однако обычная проверка обернулась неожиданно теплым моментом.
Женщина пишет: «Полицейские остановили мужа, сказали, что заметили сына на переднем сиденье и хотели убедиться, что он пристегнут. И за то, что сын был пристегнут, он получил кота Рудиса».
Она также поблагодарила сотрудников: «Спасибо милым сотрудникам полиции Лиепаи за то, что заботитесь о безопасности детей в машине! Это было действительно приятно и трогательно! Ребенок счастлив своему новому другу!»
В комментариях люди начали делиться похожими случаями. Один из пользователей написал: «У нас дома у дочки тоже есть Рудис. Спасибо сотрудникам полиции Лиепаи. Дочка какое-то время назад стала свидетелем аварии, и чтобы справиться со страхом и волнением, ей дали своего Рудиса — очень любимого».
Другой комментатор добавил: «Как мило! Мой сын тоже очень хотел такого, в детском саду у всех был Рудис. Нас еще не останавливали… но безопасность, конечно, всегда на первом месте!»
Еще одна история: «Все можно исправить! Я, например, получила штраф от полиции (ничего серьезного — не были включены нужные огни), и пока мне выписывали штраф, дочка получила кота. А уходя, она еще крикнула, что у нее вообще-то есть сестра и нужно было два кота».
Под одним из комментариев пользователи поинтересовались, можно ли где-то купить такого кота. Ответ дали сами представители полиции: «Приветствуем! Приобрести Рудиса нельзя, но вам может повезти встретить представителей полиции на каком-нибудь публичном мероприятии и, возможно, получить своего Рудиса!»