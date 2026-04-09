В Латвии
Сегодня 17:46
Почти полмиллиона евро на детей: кому Рига выплатила пособия, а кому отказала?
В Риге в этом году пособие при рождении одного ребенка увеличено с 150 до 450 евро. Часть изменений в порядке его предоставления вступила в силу с 1 июля 2025 года на основании поправок, принятых Рижской думой 30 мая прошлого года.
Январь в Рижском роддоме выдался особенно богатым на рождения двойняшек — за месяц там зарегистрировали 11 пар близнецов. Однако не все рижские семьи смогли получить пособие, так как не выполнили условие о декларированном месте жительства в Риге не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.
Согласно данным, собранным департаментом благосостояния, за первые три месяца этого года на выплату пособий при рождении ребенка было израсходовано 475 200 евро.
Пособие выплачено:
- 973 семьям — за одного ребенка,
- 19 семьям — за двойню,
- трем семьям — за преждевременно родившегося ребенка.
Размер пособия составляет:
- 450 евро — за каждого новорожденного;
- 4500 евро — если получатель пособия был задекларирован в Риге не менее 12 месяцев и в одних родах родились двое детей;
- 6000 евро — если при тех же условиях родились двое детей, а в семье уже есть трое или более детей;
- 7500 евро — если в одних родах родились трое или более детей;
- если ребенок родился экстремально или очень рано, то есть до 32-й недели беременности, дополнительно выплачивается 1500 евро за каждого новорожденного.
Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление в Рижскую социальную службу. Это можно сделать также одновременно с регистрацией ребенка в отделе ЗАГСа города Риги.