Ковры из России, удобрения из Беларуси и "вино Лукашенко" - что еще хранит склад санкционных товаров в Риге

Директор таможенного управления Раймондс Зукулс отмечает, что в прошлом году были внесены изменения в законы, которые позволяют применять к виновным административные штрафы, если стоимость подпадающих под санкции товаров не превышает 10 тысяч евро, тогда как ранее за это была предусмотрена уголовная ответственность. Уголовные процессы занимают много времени и требуют значительных ресурсов, а административные процессы более эффективны и обеспечивают быстрое наказание. При этом штрафы весьма значительны: для физических лиц - до 10 тысяч евро, а для юридических - от 10 до 30 тысяч евро, и именно это сдерживает нарушителей.