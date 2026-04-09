В Латвии
Сегодня 18:01
После морозной ночи в Латвии ожидается более солнечная и теплая пятница
В ночь на пятницу и ранним утром в Латвии ожидается небольшой мороз, а днем будет немного теплее и солнечнее, чем в четверг, прогнозируют синоптики.
Ночь будет ясной, в ее начале на юге страны сохранится больше облаков. При слабом ветре температура воздуха понизится до 0...-6 градусов.
Днем, начиная с северо-востока страны, небо местами частично затянут облака, будет светить солнце, осадков не ожидается. Ветер будет слабым до умеренного, северного и северо-восточного направления. Воздух прогреется до +6...+11 градусов.
В Риге в пятницу ожидается сухая погода, с небольшим или переменным количеством облаков. Ночью будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до -1 градуса, местами в пригороде — до -4 градусов. Днем ветер умеренно усилится и будет дуть с севера, столбик термометра поднимется до +9 градусов, а у моря — только до +6 градусов.