В Таиланде в гостинице найден мертвым гражданин Латвии
В Таиланде, в Бангкоке, в гостиничном номере был найден мертвым 38-летний гражданин Латвии.
Как сообщают тайские СМИ, 7 апреля в гостинице в районе Кхао Сан Роуд в Бангкоке были обнаружены тела двух иностранцев — гражданина Южно-Африканской Республики и гражданина Латвии. Полиция допускает, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиков, так как на месте происшествия был найден белый порошок.
31-летний гражданин Мьянмы, работающий в гостинице, вызвал скорую помощь после того, как обнаружил в номере обоих мужчин без сознания, лежащими на полу. Спасатели пытались провести реанимацию, однако оба мужчины были признаны погибшими на месте.
Погибшие были идентифицированы как 30-летний гражданин Южной Африки Крюгер Анру и 38-летний гражданин Латвии Эдвардс Страуя.
Рядом с телами мужчин на полу был обнаружен рассыпанный белый порошок, предположительно героин. Полиция сообщила, что в номере не обнаружено признаков борьбы или ограбления.
Номер, в котором были найдены мужчины, располагался на четвертом этаже шестиэтажного отеля. Он был забронирован на имя гражданина Южной Африки, в то время как гражданин Латвии проживал в другом номере неподалеку. Полиция указывает, что мужчины, вероятно, были знакомы и зарегистрировались в гостинице в один день — 2 апреля.
Следователи считают, что причиной смерти могла стать передозировка наркотиков. Обнаруженное вещество будет направлено на лабораторную экспертизу, а тела погибших доставлены в больницу Ваджира для проведения вскрытия.