"Это аморально": Збигнев Станкевич раскритиковал современный подход к половому воспитанию
Архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич резко раскритиковал современное половое воспитание, назвав его деморализацией. В то же время, по его мнению, если этим не займутся родители и школы, детей "воспитают улица и интернет".
Идя по улице и слыша, как непристойно разговаривают молодые люди, даже маленькие девочки, глава Римско-католической церкви Риги архиепископ-митрополит Збигнев Станкевич задумался о школьной программе и воспитании и пришел к выводу, что в нашем обществе есть проблемы не только с языком, но и с половым воспитанием.
«Сексуальное воспитание очень важно. Если этим не будут заниматься родители и школа, этим займутся улица, сверстники и интернет. И это очень разрушительно», — такую мысль он высказал в передаче TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu». Архиепископ указывает, что, по его мнению, такое воспитание должно быть адаптировано к конкретному возрастному этапу.
«Начинать с того, что мастурбация — это способ познания себя и что это допустимо, или что презервативы нужно начинать раздавать неизвестно с какого класса — это деморализация, это абсолютно неприемлемо. Это попросту аморально. Нужно учить тому, что сексуальность — это дар Бога, но с ним нужно уметь обращаться. Так, чтобы она не разрушала, а созидала человека. Сексуальность дана для того, чтобы она стала знаком любви, чтобы реализовать любовь с другим человеком и создавать детей», — утверждает Станкевич и считает, что одной из причин сильной вульгаризации языка являются средства массовой информации.