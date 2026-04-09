Эксперт: "Отмена экзаменов у 9-классников приведет к падению мотивации"
Возможная отмена экзаменов в 9 классе может обрушить мотивацию школьников и разрушить систему отбора в гимназии — латвийский политик предупреждает о рисках, которые могут повлиять на все образование.
Если экзамены в 9 классе будут отменены, мотивация школьников получать основное образование может исчезнуть полностью. Такое мнение высказал депутат Рижской думы от Национального объединения, доктор исторических наук Ритварс Янсонс в эфире передачи «Preses klubs».
По его словам, уже сейчас заметна проблема: «Не секрет, что многие после этого вообще не идут дальше учиться — ни в среднее образование, ни в профессионально-техническое».
Янсонс подчеркивает, что выпускные экзамены в 9 классе выполняют важную функцию: «Экзамены после 9 класса дают определенную основу, чтобы ученики могли поступать в гимназии и другие учебные заведения. Есть некий спектр, по которому можно оценивать». Он отмечает, что именно результаты экзаменов позволяют школам выстраивать критерии отбора: «Гимназии могут выбирать, что именно оценивать, но должна быть база для этого».
Эксперт также обращает внимание на существующие проблемы в системе оценки:
«Жаль, что не оцениваются экзамены по латышскому языку, да и сами критерии отбора в гимназиях на деле не всегда ясны». По его мнению, это уже является ошибкой, но полная отмена экзаменов лишь усугубит ситуацию.
Янсонс считает, что экзамены выполняют не только отборочную, но и аналитическую функцию: «После выпускных экзаменов 9 класса можно отсеять тех, кто идет в гимназии, а также увидеть тех, кто выбирает профессиональное образование. Это важные показатели, потому что если их не будет, будет очень трудно оценить ситуацию».