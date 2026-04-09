Прощай, наличка: Латвия дошла до исторического максимума безналичных платежей
Жители Латвии все реже расплачиваются наличными: в феврале доля безналичных платежей достигла рекордных 79%, что стало самым высоким показателем за все время наблюдений. Одновременно растет популярность оплаты смартфоном, особенно среди молодежи, тогда как наличные и даже бесконтактные карты постепенно сдают позиции.
Доля безналичных платежей в Латвии в феврале этого года достигла исторически самого высокого уровня - 79%, тогда как доля наличных платежей сократилась до 21%, свидетельствует новейший выпуск "Радара платежей" Банка Латвии.
Доля безналичных платежей по сравнению с августом 2025 года увеличилась на 5 процентных пунктов, а по сравнению с февралем 2025 года - на 1 процентный пункт.
Как отметили в Банке Латвии, впервые соотношение безналичных и наличных платежей было зафиксировано в феврале 2017 года - тогда 58% платежей были безналичными, а 42% - наличными.
В феврале этого года каждый житель страны в среднем совершал в неделю 15,1 платеж, тогда как в августе 2025 года - 17,9, а в феврале 2025 года - 14,1. В феврале этого года 11,9 платежей были безналичными, а 3,2 - наличными.
Проведенный Latvijas fakti опрос показал, что один взрослый житель Латвии в течение недели в среднем совершает семь платежей картой, пять платежей в интернете и три расчета наличными.
Согласно данным "Радара платежей", использование современных технологий в сфере платежей постепенно меняется и люди все чаще заменяют бесконтактную карту смартфоном. В связи с этим сократилось использование бесконтактных карт - в августе 2025 года ими ежедневно пользовались 58% жителей, а в феврале 2026 года - 55%. В то же время использование для платежей смартфонов существенно выросло - в августе 2025 года их ежедневно использовали 21% жителей, а в феврале 2026 года - 32%. Смартфон как способ оплаты значительно более популярен среди молодых людей - его использует большинство респондентов в возрасте до 34 лет.
"Радар платежей" подготовлен на основе результатов опроса, проведенного агентством рыночных и социальных исследований Latvijas fakti. "Радар платежей" публикуется раз в полгода и доступен на сайте Банка Латвии.