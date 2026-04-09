Прощай, наличка: Латвия дошла до исторического максимума безналичных платежей

Согласно данным "Радара платежей", использование современных технологий в сфере платежей постепенно меняется и люди все чаще заменяют бесконтактную карту смартфоном. В связи с этим сократилось использование бесконтактных карт - в августе 2025 года ими ежедневно пользовались 58% жителей, а в феврале 2026 года - 55%. В то же время использование для платежей смартфонов существенно выросло - в августе 2025 года их ежедневно использовали 21% жителей, а в феврале 2026 года - 32%. Смартфон как способ оплаты значительно более популярен среди молодых людей - его использует большинство респондентов в возрасте до 34 лет.