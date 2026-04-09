Трагедия на улице: житель Юрмалы ножом убил привязанную овчарку на глазах хозяйки
В Юрмале конфликт между соседями закончился трагедией: мужчина на глазах у хозяйки зарезал привязанную немецкую овчарку. Полиция уже передала дело в прокуратуру, а общество обсуждает границы самообороны и жестокости.
В этом году 30 марта Государственная полиция направила в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против мужчины за жестокое обращение с собакой своей соседки, в результате чего животное погибло. По имеющейся у полиции информации, мужчина убил домашнее животное в общественном месте, нанеся ему несколько ножевых ударов.
22 марта этого года Государственная полиция получила вызов в Юрмалу, в Слоку. Хозяйка собаки сообщила, что другой житель на улице зарезал ее немецкую овчарку. Прибыв на место происшествия, правоохранители, к сожалению, констатировали смерть животного.
Информация, полученная сотрудниками Юрмальского участка Рижского регионального управления Государственной полиции, свидетельствует, что собака женщины выбежала за забор, заметив другую собаку — то есть находившуюся без поводка собаку соседа, которая была вместе с хозяином. Собака женщины напала на более маленькую собаку. Оба соседа разняли своих собак, и, учитывая, что немецкая овчарка крупнее, хозяйка привязала свое животное к столбу, тем самым предотвратив дальнейшую угрозу. Несмотря на то, что обе собаки успокоились, хозяин маленькой собаки забежал в дом, схватил нож и, вернувшись к привязанной немецкой овчарке, несколько раз ударил ножом домашнее животное женщины. От полученных травм немецкая овчарка скончалась на месте происшествия.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 230 Уголовного закона — за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, с лишением права содержания определенных или всех видов животных на срок до пяти лет. Правоохранители собрали достаточные доказательства по делу и 30 марта направили уголовный процесс в порядке ускоренного производства в прокуратуру для начала уголовного преследования против мужчины 1953 года рождения.
Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.