Трагедия на улице: житель Юрмалы ножом убил привязанную овчарку на глазах хозяйки

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 230 Уголовного закона — за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, с лишением права содержания определенных или всех видов животных на срок до пяти лет. Правоохранители собрали достаточные доказательства по делу и 30 марта направили уголовный процесс в порядке ускоренного производства в прокуратуру для начала уголовного преследования против мужчины 1953 года рождения.