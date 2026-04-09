Латвия показала худший в Евросоюзе результат по смертям, которых можно было избежать

Во всех странах смертность увеличивается с возрастом, однако в Латвии вероятность умереть начинает расти уже в относительно раннем возрасте и это происходит быстрее, чем в развитых странах ЕС. Например, вероятность умереть в течение года в Латвии превышает 1% уже в 56 лет, тогда как в развитых странах ЕС - лишь в 67 лет. Вероятность умереть в экономически наиболее активном возрасте (30-45 лет) в Латвии в три раза выше, чем, например, в Финляндии, Швеции или Дании. На эту статистику в Латвии больше всего влияют сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, проблемы с употреблением алкоголя и т.д. "Преждевременная смертность населения Латвии и сравнительно плохое состояние здоровья являются результатом взаимодействия нескольких факторов, например, относительно низкого финансирования здравоохранения, неэффективного его использования, а также нездорового образа жизни - высокого потребления табака и алкоголя, избыточного веса, низкого потребления фруктов и овощей, недостаточной физической активности, социальной отчужденности", - отмечает Красноперов.