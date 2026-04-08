Чтобы показать силу НАТО, в Латвию прилетят французские истребители "Рафаль"
Многоцелевой истребитель четвёртого поколения "Рафаль" принят на вооружение французской армии в 2006 году.


Во вторник, 14 апреля, на военную авиабазу в Лиелварде прилетят два французских истребителя "Рафаль". Их визит призван продемонстрировать присутствие НАТО в регионе. Самолеты в настоящее время размещены в Шяуляе (Литва) в рамках миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В мероприятии примут участие командующий Национальных вооруженных сил Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс, посол Франции в Латвии Мануэль Лафон Рапнуий, а также послы стран НАТО, военные атташе и руководство ВВС.

С 1 апреля этого года Военно-воздушные силы Франции в Шяуляе приняли руководство миссией, сменив контингент Военно-воздушных сил Испании.

Французские истребители обеспечивают защиту воздушного пространства Балтии и готовы оперативно реагировать на его нарушения. Миссия патрулирования является постоянной задачей НАТО, в которой участвуют разные страны альянса.

Патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии осуществляется на ротационной основе с марта 2004 года, когда страны Балтии вступили в НАТО.

