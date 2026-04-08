Рига, это твой шанс! ЕС ищет туристическую столицу Европы 2027 года
Европейская комиссия открыла прием заявок на звание европейских столиц туризма 2027 года. Теоретически латвийские города, включая Ригу, могут побороться за престижный титул и выйти на новый уровень международного признания. Есть ли у них шансы?
Во вторник, 7 апреля, Европейская комиссия объявила конкурс на звание европейских столиц туризма 2027 года. Крайний срок подачи заявок - 12 июня 2026 года
Городам по всей Европе предлагается продемонстрировать свои инновационные подходы в области умного и устойчивого туризма и заявить о себе как о ведущих туристических направлениях. Туризм, являясь одним из крупнейших секторов экономики ЕС, играет ключевую роль в обеспечении экономического роста и создании рабочих мест. Эта инициатива призвана отметить города, которые внедряют инновационные решения, способствующие цифровизации, доступности и устойчивому развитию, а также поддерживают культурное наследие, творчество и местные таланты.
Заявки от городов принимаются онлайн. После оценки независимыми экспертами финалисты представят свои проекты европейскому жюри, которое выберет двух победителей, удостоенных звания «Европейская столица туризма 2027 года». Имена победителей будут объявлены в ноябре этого года.
Города могут подавать заявки в двух категориях в зависимости от численности населения. Обе «Европейские столицы туризма 2027 года» получат поддержку в продвижении на уровне ЕС, включая создание промо-видео, установку фирменной хештег-скульптуры и повышение международной узнаваемости. Победители также присоединятся к сети ведущих туристических направлений для обмена передовым опытом.
В конкурсе могут принять участие города из стран Европейского союза, а также из стран, не входящих в ЕС, но участвующих в программе «Единый рынок» (SMP). Заявки принимаются от городов из 27 стран-членов ЕС и стран-участниц программы, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Исландию, Косово, Лихтенштейн, Молдову, Черногорию, Северную Македонию, Норвегию, Сербию, Турцию и Украину.