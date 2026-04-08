Не аплодируем поджигателям: премьер Испании не стал поздравлять США в день перемирия
Педро Санчес не стал молчать: пока весь мир аплодировал перемирию на Ближнем Востоке, премьер Испании публично отказался хлопать "мирным" инициативам Дональда Трампа.
Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на объявление перемирия на Ближнем Востоке, назвав его «хорошей новостью», однако тут же добавил жёсткую оговорку. По его словам, прекращение огня — позитивный сигнал, но он не способен стереть из памяти тысячи погибших, масштабные разрушения и хаос, которые принесла война в регион.
Санчес прямо дал понять, что Испания не намерена аплодировать тем, кто, по его мнению, стал катализатором этого конфликта — то есть США и Израилю, развязавшим военную операцию против Ирана.
«Правительство Испании не будет аплодировать тем, кто поджигает мир, только потому, что они появились с ведром», — написал он в X, добавив, что теперь настало время для дипломатии, международного права и мира.
Los alto al fuego siempre son una buena noticia. Sobre todo si conducen a una paz justa y duradera. Pero el alivio momentáneo no puede hacernos olvidar el caos, la destrucción y las vidas perdidas.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 8, 2026
El Gobierno de España no aplaudirá a quienes incendian el mundo porque se…
Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, в свою очередь, призвал не торопиться с выводами об окончательном завершении конфликта — в частности, потому что Израиль и Иран пока расходятся во мнениях относительно включения Ливана в условия соглашения о перемирии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон занял более сдержанную позицию и призвал все стороны конфликта «полностью соблюдать» режим прекращения огня, чтобы создать условия для дальнейших переговоров.
В свою очередь Латвия положительно оценивает соглашение о перемирии, достигнутое прошлой ночью между США и Ираном, написала в социальных сетях премьер-министр Латвии Эвика Силиня. По мнению нашего политика, соглашение о перемирии важно для достижения долгосрочного мира в регионе. Премьер-министр отмечает, что Латвия ценит усилия всех участвующих стран, направленные на заключение этого соглашения. Силиня также подчеркивает, что Иран должен немедленно восстановить судоходство в Ормузском проливе.
Тем временем первые прямые переговоры между Ираном и США по мирному урегулированию запланированы на 10 апреля в Исламабаде — и именно этот раунд дипломатии станет ближайшей проверкой того, насколько устойчивым окажется нынешнее перемирие.