Не аплодируем поджигателям: премьер Испании не стал поздравлять США в день перемирия

В свою очередь Латвия положительно оценивает соглашение о перемирии, достигнутое прошлой ночью между США и Ираном, написала в социальных сетях премьер-министр Латвии Эвика Силиня. По мнению нашего политика, соглашение о перемирии важно для достижения долгосрочного мира в регионе. Премьер-министр отмечает, что Латвия ценит усилия всех участвующих стран, направленные на заключение этого соглашения. Силиня также подчеркивает, что Иран должен немедленно восстановить судоходство в Ормузском проливе.