Вопрос о государственном займе для airBaltic пока политически не решен
Сможет ли латвийская национальная авиакомпания airBaltic еще хотя бы неделю обойтись без государственного займа для компенсации роста цен на авиационное топливо?
На фоне затягивания конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на топливо влияние ощущает и авиационная отрасль. Реагируя на это, национальная авиакомпания Латвии airBaltic запросила у Министерства сообщения краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Правительство единогласно поддержало его в последний день марта, однако в Сейме продвижение вопроса остановилось еще до парламентского заседания. Ссылаясь на нехватку информации, в бюджетно-финансовой комиссии Сейма Союз зеленых и крестьян не поддержал запрос, поставив "Прогрессивных", которые возглавляют Министерство сообщения, в недоумение, сообщает Lsm.lv.
"Обстоятельства здесь были достаточно ясно изложены. Поэтому у меня была уверенность, что после предоставления информации и необходимой дискуссии в бюджетной комиссии, где были озвучены все факты и цифры, фракция Союза зеленых и крестьян все же примет взвешенное и ответственное решение. В данном случае этого не произошло", - заявил руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), в свою очередь, отметил, что не удовлетворен текущей деятельностью авиакомпании, указав в том числе на невозвращенный предыдущий заем в размере 340 млн евро и на отсутствие нового бизнес-плана.
Валайнис ожидает, что компания начнет выполнять поставленные правительством задачи. По его мнению, такая ситуация сложилась не из-за роста цен на топливо, а вследствие неверных решений руководства компании.
Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") допустила, что депутатам Сейма требуется время и дополнительная информация для принятия решения. "Я также призвала airBaltic предоставить всю дополнительную информацию Министерству сообщения - вполне нормально, что депутатам требуется некоторое время, чтобы оценить, могут ли они поддержать это решение голосованием или нет", - отметила Силиня.
Комиссия Сейма вернется к рассмотрению этого вопроса после пасхального перерыва - 14 апреля. До тех пор компания продолжит работу в обычном режиме, в настоящее время кризиса нет, заявил председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов.