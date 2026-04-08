Вопрос о государственном займе для airBaltic пока политически не решен

"Обстоятельства здесь были достаточно ясно изложены. Поэтому у меня была уверенность, что после предоставления информации и необходимой дискуссии в бюджетной комиссии, где были озвучены все факты и цифры, фракция Союза зеленых и крестьян все же примет взвешенное и ответственное решение. В данном случае этого не произошло", - заявил руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев. Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК), в свою очередь, отметил, что не удовлетворен текущей деятельностью авиакомпании, указав в том числе на невозвращенный предыдущий заем в размере 340 млн евро и на отсутствие нового бизнес-плана.