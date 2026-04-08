Рижская дума хочет получить право наводить порядок в чужих дворах за счет их владельцев
В Риге хотят ввести порядок, при котором самоуправление сможет принудительно приводить в порядок запущенные внутренние дворы, если они принадлежат не жителям домов и не муниципалитету, а третьим лицам. Если собственник земли сам не устранит проблему, работы выполнит дума, а затем выставит ему счет.
В интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс рассказал, что в нескольких районах столицы была приватизирована земля, которая досталась не владельцам конкретных домов и не самоуправлению, а третьим лицам.
«Не всегда у них есть интерес приводить эти дворы в порядок», — добавил он.
Поэтому Рижская дума разрабатывает обязательные правила, которые позволят самоуправлению в принудительном порядке приводить такие дворы в порядок. «В ситуациях, когда мы видим угрозу, например, если во двор не может попасть скорая помощь или пожарные, мы будем предупреждать этих собственников земли о том, что будет проведено принудительное приведение двора в порядок. Если они сами этого не сделают, тогда мы завершим работы и, соответственно, выставим счет. Потому что закон о предотвращении расточительного расходования средств государственного и муниципального бюджета не позволяет нам по собственной инициативе без какого-либо основания проводить ремонтные работы на территориях, принадлежащих частным владельцам», — пояснил Клейнбергс.