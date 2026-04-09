Казахстанцам объявили, что они теперь живут богаче, чем население Латвии
Как сообщают казахстанские СМИ, по объему ВВП в ППС на душу населения Казахстан обошел ряд стран Европы, в том числе Латвию.
Согласно данным МВФ, ВВП на душу населения по ППС в Казахстане составляет сейчас около 48000 долларов на человека, что дает возможность сопоставить его с конкретными европейскими странами.
Наиболее близкий уровень демонстрирует Румыния с показателем около 50–54 тыс. долларов, а также Португалия, где он находится примерно на уровне 50 тыс. долларов. Чуть выше располагается Польша с показателем около 58 тыс. долларов, что уже отражает более высокий уровень покупательной способности.
При этом Казахстан опережает ряд стран, находящихся ниже по этой шкале: в Турции показатель составляет около 36 тыс. долларов, а в Греции – около 27 тыс. долларов, что заметно ниже казахстанского уровня.
"Кроме этого, мы сегодня обходим ряд государств, среди которых Латвия, Болгария, Черногория, Сербия, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Украина", - сообщают СМИ Казахстана.
"Если рассматривать положение страны в общеевропейской системе координат, то показатели Казахстана позволяют ему уверенно конкурировать с такими экономиками, как Польша, Венгрия и Словакия, оставляя позади всех официальных кандидатов на вступление в Европейский союз", - указывают казахстанские масс-медиа.
Отметим, что по данным МВФ, в 2026 году Латвию по ВВП на душу населения в ППС обойдут также Турция, Венгрия и Россия.
Если же взять номинальный ВВП на душу населения, то Казахстан значительно уступает Латвии. В Казахстане это 15,5 тысяч долларов США на человека, в Латвии - 28 тысяч долларов США.