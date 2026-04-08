В Латвии сохраняется спрос на один тип квартир, несмотря на рост интереса к новостройкам

Большая часть жилищных кредитов в Латвии по-прежнему выдается на покупку недвижимости в Риге, где происходит 56% всех сделок. В то же время заметна тенденция к переезду в пригород Риги — там при банковском финансировании было приобретено 23% жилья. Наиболее востребованными направлениями названы Марупе, Ропажи и Кекава. Активность в центре Риги при этом остается умеренной.