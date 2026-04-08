Соседи слышали крики и звуки ударов: в Иецаве 42-летняя женщина погибла после падения из окна
Из окна обычно тихой квартиры в Иецаве однажды вечером раздались женские крики и звуки ударов. Для жителей дома стало большим потрясением, когда на следующее утро они увидели, что из окна этой же квартиры выпала 42-летняя женщина. Сейчас правоохранители задержали одного человека, давая понять, что падение не было случайностью.
Вспоминая увиденное, жители Иецавы, проживающие на улице Спорта, неохотно делятся своими чувствами. Под окнами девятиэтажного дома, напротив детской площадки, погибла одна из жительниц города. События разворачивались в утренние часы, поэтому поблизости уже находились и взрослые, и дети, сообщает «Degpunktā».
«Когда я подошла, спросила: что случилось? Мне сказали, что женщина выпала с 7-го этажа. Смотрю из своих окон: что такое? Не вижу, потому что она уже была за кустами. (DP: Она уже была в зеленой зоне?) Да, да — в зеленой зоне. Я уже увидела, что сверху на нее был наброшен синий мешок. Кошмар, правда!» — рассказывает жительница дома.
«Прибыв на место происшествия, было установлено, что погибшая — женщина 1984 года рождения, которая, к сожалению, от полученных травм скончалась на месте. Государственная полиция начала по факту случившегося уголовный процесс, а также задержала одного человека», — сообщила представитель Государственной полиции Рута Страутниеце.
Хотя в повседневной жизни в квартире, из окна которой выпала женщина, обычно было тихо и спокойно, за день до трагедии соседи заметили нетипичную активность.
«Накануне вечером мы слышали, что там кричала женщина, мужчина что-то бил, и лаяла собака. Мы ходили по обоим этажам и искали, откуда идут эти звуки, но так и не смогли понять», — рассказала соседка.
Как отметила жительница дома, женщина обычно в этом доме не жила — квартира принадлежит ее сожителю. Однако окружающие замечали, что в последнее время у женщины были проблемы с чрезмерным употреблением алкоголя.
«Может, было так, что она пришла к маме. В прошлом году я их чаще видела вместе, а в этом году вообще нет. Я шла и смотрю — он ходит по улице и говорит: “Ой, ой, ой — как же так получилось…”» — пересказывает увиденное соседка.
Сейчас правоохранителям еще предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. На данный момент возбужден уголовный процесс по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений, которые по неосторожности виновного стали причиной смерти потерпевшей.