Сел только один: итоги работы KNAB в Латвии удивляют - борьба есть, результатов нет
Несмотря на десятки коррупционных дел, реальный тюремный срок получил лишь один человек — статистика KNAB вызывает вопросы о строгости наказаний и эффективности борьбы с коррупцией в Латвии.
В прошлом году лишь в одном уголовном деле, расследованном Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), виновному был назначен реальный тюремный срок, свидетельствует годовой отчет бюро, с которым сегодня ознакомилось правительство.
В прошлом году были рассмотрены в суде 24 уголовных процесса, начатых или расследованных бюро. В десяти случаях обвиняемые заключили соглашение с прокурором о наказании, 18 человек были осуждены, при этом один человек освобожден от наказания.
Лишь одному лицу назначено наказание в виде реального лишения свободы, еще четырем — условное лишение свободы (в том числе одному — одновременно лишение свободы и общественные работы), 13 лицам назначены штрафы, четырем — общественные работы, а двум — одновременно штраф и общественные работы.
Дополнительные наказания назначены 12 лицам. Среди них — запрет занимать определенные должности на определенный срок и компенсация причиненного ущерба. Пять человек получили оба вида дополнительных наказаний.
В рассмотренных уголовных делах чаще всего применялись наказания за такие преступления, как дача взятки, служебный подлог, мошенничество и получение взятки.
На конец прошлого года KNAB продолжал расследование в 48 уголовных процессах, в 11 делах, переданных для начала уголовного преследования, продолжается досудебное расследование в прокуратуре, а 95 уголовных процессов против 219 лиц находятся на рассмотрении в судах.