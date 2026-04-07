Пользователей э-адреса предупредили о важном изменении с 14 апреля
Государственное агентство цифрового развития (Valsts digitālās attīstības aģentūra) сообщает, что с 14 апреля изменится адрес электронной почты, с которого пользователи э-адреса получают автоматически сгенерированные уведомления о новых сообщениях.
Изменения вводятся для применения привычной практики noreply в цифровой коммуникации, которая широко используется, особенно в случаях, когда большая часть сообщений генерируется автоматически. Такой адрес показывает, что на него не следует отвечать и не нужно отправлять документы.
В дальнейшем уведомления будут отправляться с адреса noreply@eadrese.gov.lv, а ранее они приходили с адреса pazinojumi@vdaa.gov.lv. Эти уведомления формируются системой, и ответить на них невозможно.
Адрес noreply@eadrese.gov.lv не предназначен для приема сообщений. Если пользователь отправит ответ на этот адрес, письмо не будет доставлено, а пользователь получит сообщение об ошибке от своей почтовой системы (например, MS Outlook, Gmail, Inbox). В уведомлении об ошибке будет содержаться техническая информация и следующий текст: «Адрес электронной почты noreply@eadrese.gov.lv не обслуживается, и ответы на отправленные сюда сообщения не предоставляются. Для связи используйте раздел портала Latvija.gov.lv "Э-адрес", направляя сообщение соответствующему учреждению. Дополнительная информация об использовании э-адреса. Это автоматически сформированное письмо портала Latvija.gov.lv, просьба на него не отвечать».
Если пользователь в своем профиле на портале Latvija.gov.lv указал и подтвердил адрес электронной почты, а также отметил, что хочет получать уведомления о новых сообщениях, поступивших на э-адрес, то на эту почту автоматически будет приходить уведомление каждый раз при получении нового сообщения в системе э-адреса.