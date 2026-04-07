Экономика Латвии уперлась в скрытое ограничение: разрыв с соседями уже исчисляется миллиардами

Министр финансов Арвил Ашераденс, оценивая сложившуюся ситуацию, признает, что финансовая система стабильна, но остается существенный неиспользованный потенциал. И по сравнению с другими европейскими странами показатель кредитования также критически низок. По данным Eurostat, в 2024 году общие обязательства частного сектора в Латвии составляли около 55% ВВП, тогда как в Евросоюзе в среднем этот показатель достиг 123%. Чтобы Латвия достигла среднего показателя по Евросоюзу, общий кредитный портфель банков частного сектора и небанков должен увеличиться более чем в два раза, или примерно еще на 22 млрд евро. Это означает, что предприятиям часто не хватает финансирования на приобретение нового оборудования, автоматизацию процессов, развитие экспорта и повышение конкурентоспособности. А на уровне домохозяйств это означает меньше нового и обновленного жилья, большую отсталость в энергоэффективности жилья от соседних стран, более низкую мобильность и в целом меньший денежный оборот в экономике. Слабость латвийского кредитования - это не только вопрос спроса. Это также вопрос доступности, цены, скорости процессов и структуры рынка.