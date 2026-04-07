В Гулбене застолье в квартире закончилось убийством: задержаны три человека
В минувшие выходные в Гулбене в одной из квартир было найдено тело мужчины 1972 года рождения с признаками насильственной смерти. В связи с произошедшим Государственная полиция начала уголовный процесс по делу об убийстве и задержала трех человек.
Как сообщили в полиции, 5 апреля 2026 года в 10:10 в одной из квартир в Гулбене был обнаружен погибший мужчина. По предварительной информации, накануне вечером в квартире происходило совместное распитие алкоголя.
Мужчина был найден с несколькими колото-резаными ранениями и другими телесными повреждениями.
По факту случившегося возбужден уголовный процесс по статье об убийстве.
В связи с этим делом задержаны три человека — 1995, 1988 и 1981 года рождения. В отношении них будет решаться вопрос о применении меры пресечения. Расследование продолжается, полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
В Государственной полиции также напомнили, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.