Шок-видео от первого лица - в Резекне мотоцикл перевернулся и врезался в другой
Жуткие кадры аварии в Резекне разлетелись по сети: мотоцикл теряет управление, переворачивается и врезается в другой мотоцикл с водителем и пассажиром.
В Резекне, на улице Стацияс, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклистов. В социальных сетях и мессенджерах распространилось видео, снятое камерой одного из мотоциклистов, на котором зафиксирован момент аварии.
На видео видно, как мотоцикл внезапно становится неуправляемым, водитель теряет контроль над транспортным средством, оно переворачивается и врезается в едущий впереди мотоцикл. На мотоцикле находились водитель и пассажирка, которая, по первоначальной информации, могла пострадать сильнее всего. Всего в аварии пострадали три человека.
Известно, что видео изначально распространилось в группах мотоциклистов в WhatsApp, и на нем также слышна нецензурная лексика.
Водителей и мотоциклистов призывают соблюдать особую осторожность на дороге, так как подобные аварии могут закончиться тяжелыми последствиями.