В Латвии
Сегодня 09:05
Во вторник сохранится промозглая погода
Во вторник в Латвии сохранится прохладная, влажная и ветреная погода, прогнозируют синоптики.
Сила ветра и количество осадков по сравнению с предыдущими сутками сократятся. В течение дня во многих местах сквозь облака будут пробиваться солнечные лучи.
Северный, северо-западный ветер в порывах временами будет достигать скорости 11-16 метров в секунду, местами на побережье - 19 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит всего +3…+7 градусов.
В Риге временами будет идти дождь, к вечеру облаков станет меньше. Северный, северо-западный ветер в порывах будет достигать скорости 17 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +6 градусов.