Полиция о любителях смотреть нелегальное ТВ: "Мы просим человека включить телевизор и показать все программы"
Чтобы укрепить информационное пространство, уже четыре года в Латвии за использование нелегальных телевизионных услуг могут наказывать не только их поставщиков, но и потребителей.
Людям, которые у себя дома используют нелегальные телевизионные программы, за установку или использование таких систем могут вынести предупреждение или назначить штраф до 700 евро. Поправки в закон, принятые четыре года назад, были введены не для того, чтобы наказывать, а чтобы защитить информационное пространство Латвии и самих пользователей, сообщает LSM.lv.
Данные Государственной полиции показывают, что за последние четыре года число нарушений существенно не меняется. Ежегодно возбуждается в среднем около 20 дел, а число назначенных штрафов колеблется примерно от 10 до почти 30. В большинстве случаев применяются денежные штрафы.
Чаще всего нарушения связаны с установленными в телевизорах приложениями, которые позволяют смотреть запрещенные или нелицензированные каналы.
В 2022 году было начато 16 административных процессов, в 12 случаях были назначены штрафы. В 2023 году — 24 процесса и 17 штрафов, в 2024 году — 27 процессов и 11 штрафов. В прошлом году было начато 26 процессов, а число штрафов оказалось выше — 27, поскольку часть решений принималась по делам, начатым в предыдущие годы.
Начальник бюро управления административными расследованиями Главного управления полиции общественного порядка Государственной полиции Марите Зиемеле рассказала, что больше таких случаев выявляют в Латгале, Земгале и Риге, а реже — в Видземе и Курземе. При этом она подчеркнула, что часть пользователей переходит в интернет-среду, где контроль обеспечить сложнее. «Это происходит в частной собственности. Полиция не врывается в каждое частное владение. Мы фиксируем такие нарушения в тех случаях, когда выезжаем на вызов, когда что-то произошло, и в поле нашего зрения попадает телевизор и то, что на нем показывается, либо когда мы реагируем на уже полученную конкретную информацию. Мы можем попросить человека включить телевизор и показать установленные на нем инсталляции, те программы, которые есть в телевизоре. Таким образом можно установить, что на нем установлены специальные приложения, с помощью которых можно смотреть [нелегальное телевидение], и так это тоже можно выявить. Мы можем не сразу применять штрафы, а превентивно потребовать удалить это», — пояснила Зиемеле.
Национальный совет по электронным СМИ сотрудничает с полицией, помогая выявлять нелегальных поставщиков услуг. Член совета Иева Калдерауска пояснила, что цель состоит не только в ограничении нарушений, но и в укреплении легального рынка, чтобы люди выбирали законные услуги. При этом она отметила, что в целом потребление нелегального контента не растет, но часть аудитории все активнее переходит на интернет-платформы, однако попыток зайти на заблокированные сайты становится меньше. В прошлом году такие сайты в среднем ежемесячно пытались открыть более 75 000 пользователей, однако в этом году эти показатели стали ниже.