Полиция о любителях смотреть нелегальное ТВ: "Мы просим человека включить телевизор и показать все программы"

Начальник бюро управления административными расследованиями Главного управления полиции общественного порядка Государственной полиции Марите Зиемеле рассказала, что больше таких случаев выявляют в Латгале, Земгале и Риге, а реже — в Видземе и Курземе. При этом она подчеркнула, что часть пользователей переходит в интернет-среду, где контроль обеспечить сложнее. «Это происходит в частной собственности. Полиция не врывается в каждое частное владение. Мы фиксируем такие нарушения в тех случаях, когда выезжаем на вызов, когда что-то произошло, и в поле нашего зрения попадает телевизор и то, что на нем показывается, либо когда мы реагируем на уже полученную конкретную информацию. Мы можем попросить человека включить телевизор и показать установленные на нем инсталляции, те программы, которые есть в телевизоре. Таким образом можно установить, что на нем установлены специальные приложения, с помощью которых можно смотреть [нелегальное телевидение], и так это тоже можно выявить. Мы можем не сразу применять штрафы, а превентивно потребовать удалить это», — пояснила Зиемеле.