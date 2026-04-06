Сегодня 09:14
В понедельник ожидается дождливая и ветреная погода, не исключен и мокрый снег
Во второй день католической Пасхи ожидается дождливая и ветреная погода - на большей части территории временами будут идти дожди, местами также возможен мокрый снег, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Ветер - западный порывистый. Максимальная температура воздуха достигнет +2…+7 градусов.
В Риге временами будет идти дождь, не исключен даже мокрый снег. Ветер в течение дня сменит направление на западное и в первой половине дня в порывах будет достигать 15-17 метров в секунду, при этом температура воздуха не поднимется выше +5…+7 градусов.