Зря критикуете! Глава Latvijas valsts ceļi уверяет - в Литве считают дороги Латвии более качественными
Жители жалуются: дороги в Латвии разваливаются уже через несколько лет после ремонта. Власти отвечают — напротив, состояние дорог стало только лучше. Кто прав и почему качество покрытий вызывает столько споров?
Во время эфира TV24 один из зрителей заявил, что проблема не в объеме вложенных средств, а в результате: «Не так важны миллионы, важно, какая отдача — качество дорог. После ремонта они фактически разрушаются через три-четыре года, возвращаются в прежнее состояние, причем даже худшее, а не лучшее. И ничего лучше в Латвии, к сожалению, не становится».
В свою очередь председатель правления VSIA «Latvijas valsts ceļi» Мартиньш Лаздовскис не согласился с утверждениями о том, что дороги в стране стали хуже: «Я не согласен — и не только как руководитель Latvijas valsts ceļi — с тем, что состояние дорог в Латвии сейчас существенно хуже, чем примерно десять лет назад. Оно стало лучше».
Он также отметил, что подобные оценки звучат и от соседей: «Более того, наши литовские коллеги говорят, что в целом, если не учитывать один крупный проект от Каунаса до польской границы, состояние дорог в Литве сейчас хуже, чем в Латвии. И литовские политики, в свою очередь, говорят: поезжайте и посмотрите, как это делается в Латвии».
При этом он признал, что проблемы существуют: «Да, есть объекты, где есть проблемы. Это нельзя отрицать, и об этом нужно говорить». По его словам, подрядчики обязаны устранять дефекты в рамках гарантий, однако качество работ часто зависит от финансирования: «Мы используем двойную поверхностную обработку не потому, что считаем ее лучшей технологией. Более подходящим был бы асфальтобетон. Но разница в цене как минимум в четыре раза, поэтому решения принимаются исходя из возможностей бюджета».