Зря критикуете! Глава Latvijas valsts ceļi уверяет - в Литве считают дороги Латвии более качественными

При этом он признал, что проблемы существуют: «Да, есть объекты, где есть проблемы. Это нельзя отрицать, и об этом нужно говорить». По его словам, подрядчики обязаны устранять дефекты в рамках гарантий, однако качество работ часто зависит от финансирования: «Мы используем двойную поверхностную обработку не потому, что считаем ее лучшей технологией. Более подходящим был бы асфальтобетон. Но разница в цене как минимум в четыре раза, поэтому решения принимаются исходя из возможностей бюджета».