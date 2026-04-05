Кабмин рассмотрит новые правила для полетов государственного значения в небе Латвии
Правительство во вторник, 7 апреля, рассмотрит подготовленный Министерством сообщения Латвии проект новых правил, которые предусматривают порядок согласования полетов государственного значения в воздушном пространстве Латвии, свидетельствует информация на Портале правовых актов.
В министерстве отмечают, что цель новых правил — создать правовое регулирование порядка запроса и выдачи разрешений на использование воздушного пространства Латвии для полетов государственного значения, обеспечив соответствие актуальным международным и национальным нормативным требованиям.
До сих пор в этой сфере применялись правила Кабинета министров о порядке предоставления разрешения на использование воздушного пространства Латвии субъектам международного публичного права, однако для обеспечения правовой ясности, системности регулирования и соответствия нормативной базы возникла необходимость принять новые правила.
В проекте правил учтено, что необходимо обеспечить безопасное использование воздушного пространства Латвии, продолжая уже созданную эффективную координацию между вовлеченными учреждениями и одновременно снижая бюрократическую нагрузку.
Также предусмотренный в проекте порядок утверждения разрешений на полеты основан на четком разграничении институциональной компетенции, где решающее значение имеют статус воздушного судна, принадлежность оператора и режим перевозки опасных грузов. Одновременно проект правил разделяет компетенции военной и гражданской авиации, предусматривая, что оценку опасных грузов военных воздушных судов в порядке исключительного разрешения будут проводить Национальные вооруженные силы, а в сфере гражданской авиации — Агентство гражданской авиации.
В министерстве подчеркивают, что, в отличие от прежних правил, в новом проекте пересмотрена структура правового акта, уточнено распределение полномочий между гражданским и военным авиационным регулированием, а также актуализированы определения, при этом сфера применения регулирования не меняется.