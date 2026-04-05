Латвийский агроном рассказал, когда ждать первую клубнику и сколько она может стоить
Латвийцы любят клубнику, и в этом году, по прогнозу агронома Гунтарса Дзерве, урожай должен быть хорошим. Несмотря на рост производственных расходов на фоне мировых событий, резкого подорожания клубники в нынешнем сезоне, скорее всего, не ожидается.
Гунтарс Дзерве работает агрономом в семейном хозяйстве Augusta Zemenes, где уже восьмой сезон в Малпилсе выращивают клубнику, малину, а также в небольшом количестве голубику. В своей работе хозяйство использует опыт агрономов из Нидерландов и Германии.
По словам Дзерве, в хозяйстве применяют технологию frigo: высаживают рассаду клубники, которую достают из морозильной камеры, и примерно через 60–65 дней после посадки она уже начинает плодоносить. Благодаря такому подходу можно заранее спланировать график сбора урожая. В этом году, как надеется агроном, удастся высадить более 50 тысяч саженцев на площади около 1,5–1,8 гектара.
Клубнику здесь выращивают в теплицах. Из-за благоприятной погоды в этом сезоне ожидается особенно хороший урожай.
Как отметил агроном, весна, по его ожиданиям, будет спокойной, а урожай — постепенным, качественным и полноценным. При этом он признает, что в сельском хозяйстве многое зависит от природы, которая в любой момент может преподнести сюрприз. Тем не менее пока прогноз остается позитивным, а цены, вероятно, сохранятся примерно на уровне прошлого года.
В то же время на себестоимость заметно влияет подорожание топлива, электроэнергии и средств защиты растений. Удобрения, например, стали дороже на 20–30%.
По словам Дзерве, нынешний сезон будет сложнее прежних, хотя хозяйства уже в какой-то степени привыкли работать в непростых условиях. Для многих производителей сейчас стоит вопрос, продолжать ли работу дальше. Он выразил надежду, что отрасль все же избежит серьезных потерь и выращивание ягод в стране продолжится.
Первые спелые ягоды в хозяйстве рассчитывают собирать уже в мае. Урожай будут снимать каждые два-три дня, а последние ягоды планируют собирать в ноябре — примерно к государственным праздникам.