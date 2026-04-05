Буданов раскрыл неожиданную просьбу союзников по поводу атак на территории РФ

Кирилл Буданов занимает должность руководителя офиса президента с 2 января этого года, сменив на этом посту Андрея Ермака. До этого он пять с половиной лет был начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и в СМИ неоднократно сообщалось о попытках российских спецслужб его убить. В ноябре 2023 года была предпринята попытка отравления его жены.