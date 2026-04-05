Буданов раскрыл неожиданную просьбу союзников по поводу атак на территории РФ
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в субботу, раскрыл просьбу западных союзников к Украине. Насколько она корректна?
Кирилл Буданов заявил, что иностранные союзники попросили Украину прекратить удары дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку война США и Израиля против Ирана вызвала рост цен на топливо во всем мире.
«Ответим дипломатично. Мы получаем определенные сигналы», — сказал он, не предоставив дополнительных деталей. Он также не уточнил, какие именно страны обратились с такой просьбой.
Он добавил, что в этом месяце Украину впервые посетят частые гости Кремля — специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, который уже получил дурную славу за услужливое отношение к Владимиру Путину, а также зять Трампа Джаред Кушнер. Буданов отметил, что Украина обсудит возможные гарантии безопасности со стороны США против будущей агрессии России.
Кирилл Буданов занимает должность руководителя офиса президента с 2 января этого года, сменив на этом посту Андрея Ермака. До этого он пять с половиной лет был начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и в СМИ неоднократно сообщалось о попытках российских спецслужб его убить. В ноябре 2023 года была предпринята попытка отравления его жены.
Украина регулярно наносит удары по военным и промышленным объектам в России, используя дальнобойные дроны, и нефтеперерабатывающие заводы являются регулярной целью этих атак. Украина считает эти объекты законными военными целями, поскольку они обеспечивают критически важное топливо и финансирование военной машины Кремля.
В последние недели удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам усилились, и Россия сообщает о рекордном количестве украинских дронов в своем воздушном пространстве. Вместе с конфискацией так называемого «теневого флота» танкеров и повреждениями трубопроводов эти удары сократили экспортные возможности российской нефти на 40%, что агентство Reuters охарактеризовало как «самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России».