Подарок на Пасху: в Латвии почти в семь раз подешевела электроэнергия
В латвийской ценовой зоне биржи электроэнергии Nord Pool средняя цена на электричество в воскресенье снизилась на 660% по сравнению с субботой - до 2,08 евро за мегаватт-час.
В субботу средняя цена составляла 15,82 евро.
Интересно, что в период с 12 до 19 часов стоимость электроэнергии в Латвии вообще будет уходить в минус. Это значит, что производитель готов доплачивать, лишь бы у него забрали лишнее электричество.
В Финляндии воскресная цена на электроэнергию будет почти идентична эстонской - 9,21 евро. В Литве электричество тоже продают сегодня всего за 2,98 евро за мегаватт-час, что более чем в три раза ниже, чем в Эстонии.
Напомним, что эти скачки цен сразу не ощутят те 70% потребителей Латвии, который платят за электричество по выравненным тарифам, а не по биржевым. Но когда продавец будет пересматривать цены на новый период, этот скачок, как и все остальные, будет включен в общие расчеты для потребителей с выравненными тарифами.