Министр объяснил, каким образом покупка электромобиля спасает экономику Латвии
Латвия ежедневно теряет до 10 миллионов евро из-за покупки заграничного топлива, заявляет министр. Электромобили могут изменить ситуацию — и уже меняют: водители не хотят возвращаться к бензину.
Электромобили на дорогах Латвии становятся все более заметными, и это не только вопрос климата, но и экономики. Об этом в программе «Klimata balss» на TV24 рассказал министр климата и энергетики Каспарс Мелнис. По его словам, количество электромобилей в стране продолжает расти:
«Конечно, рост мог бы быть и более стремительным. Мы в министерстве делаем акцент на электромобилях не только из-за климата или транспорта, но и по экономическим причинам».
Министр подчеркнул, что Латвия способна самостоятельно производить значительную часть электроэнергии: «Примерно 70% электроэнергии мы можем производить сами. А автомобили с двигателем внутреннего сгорания используют ископаемое топливо, которое мы в основном покупаем у других стран». Это, по его словам, приводит к значительным финансовым потерям: «Если смотреть в цифрах, Латвия каждый день за ископаемое топливо, включая газ, переводит другим странам от пяти до десяти миллионов евро. В год это около трех миллиардов евро, которые уходят из нашей экономики».
Мелнис отметил, что даже частичное удержание этих средств внутри страны дало бы огромный эффект: «Если хотя бы часть этих трех миллиардов осталась бы в нашей экономике, это был бы колоссальный вклад». По его мнению, каждый электромобиль уже сегодня работает на экономику страны:
«По сути, каждый электромобиль, который ездит по Латвии, способствует развитию нашей экономики».
На данный момент в Латвии зарегистрировано более 14 тысяч электромобилей, и их число продолжает расти. При этом особенно важна реакция самих пользователей: «Люди, которые уже ездят на электромобилях, чаще всего говорят: следующий автомобиль тоже будет электрическим».
Министр добавил, что во многих семьях электромобиль сначала покупают как второй автомобиль, но со временем он становится основным: «Сначала его берут как второй, но потом он становится первым — потому что он дешевле, выгоднее, и люди им довольны».