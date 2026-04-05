В стране, популярной для отдыха у жителей Латвии, резко снизили цены

Ситуация резко обострилась после инцидента на британской авиабазе RAF Акротири. Удар беспилотника, зафиксированный в начале марта, спровоцировал мгновенную реакцию рынка. Если до этого момента уровень отказов от поездок оставался в пределах нормы, то сразу после атаки он взлетел до критических отметок. В первые дни после инцидента фиксировались случаи стопроцентной отмены краткосрочных бронирований. Паника затронула не только текущие визиты, но и существенно затормозила продажи туров на весь остаток года.