В стране, популярной для отдыха у жителей Латвии, резко снизили цены
Туристическая отрасль Кипра столкнулась с серьезным кризисом. Как сообщают британские СМИ, весна 2026 года, которая должна была закрепить успех прошлого рекордного сезона, принесла массовые аннулирования туров. Путешественники, опасаясь эскалации конфликта между Ираном и коалицией США и Израиля, выбирают более удаленные от Ближнего Востока направления.
В 2025 году Кипр праздновал триумф, приняв рекордные четыре с половиной миллиона гостей. Однако начало туристического сезона 2026 года принесло острову суровые испытания. Вместо шумных толп путешественников популярные курорты вроде Протараса и Лимассола встретили весну полупустыми набережными. Главным фактором массового исхода гостей стала геополитическая нестабильность, превратившая средиземноморский остров в зону потенциального риска в глазах европейцев.
Ситуация резко обострилась после инцидента на британской авиабазе RAF Акротири. Удар беспилотника, зафиксированный в начале марта, спровоцировал мгновенную реакцию рынка. Если до этого момента уровень отказов от поездок оставался в пределах нормы, то сразу после атаки он взлетел до критических отметок. В первые дни после инцидента фиксировались случаи стопроцентной отмены краткосрочных бронирований. Паника затронула не только текущие визиты, но и существенно затормозила продажи туров на весь остаток года.
Чтобы спасти индустрию, гостиничный бизнес и авиаперевозчики пошли на радикальное снижение цен. Стоимость проживания в отелях в апреле и мае уже снизилась в среднем на 12 процентов. На рынке появились бюджетные пакеты, цена которых стартует от 100 фунтов стерлингов за неделю отдыха, включая перелет. Туроператоры внедряют агрессивные скидочные программы, пытаясь компенсировать сорокапроцентное падение бронирований в марте.
Основным вызовом для Кипра остается его география. Остров находится менее чем в двухстах километрах от побережья Сирии и Ливана, что в условиях войны с Ираном делает его заложником региональной нестабильности.