Смертельный пожар и 129 вызовов: тяжелые сутки для спасателей
Трагедия и десятки пожаров за сутки: в Латвии огонь унес жизнь человека, а спасатели работали без передышки. Горели дома, трава и здания, людей эвакуировали и спасали в последний момент.
Вчера в Резекненском крае, в Озолайнской волости, в пожаре погиб человек, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
В 14:48 был получен вызов в Озолайнскую волость, где на площади полтора гектара горели сухая трава и кустарники. В пожаре погиб человек. В 16:20 работы на месте происшествия были завершены.
Напряженный день выдался в пятницу и у пожарных в столице. В 12:06 поступил вызов на набережную Закюсалы в Риге, где в общественном здании горели конструкции крыши на площади пяти квадратных метров и стена — на площади десяти квадратных метров. Из здания были эвакуированы 16 человек. В 13:55 работы на месте были завершены.
В 12:46 поступил вызов на улицу Ритупес в Риге, где в девятиэтажном жилом доме произошел пожар. На месте горела квартира на седьмом этаже площадью 15 квадратных метров. С использованием спасательных масок были спасены три человека, один из них пострадал. Из здания эвакуированы пять человек, еще пять покинули его до прибытия пожарных. В 14:32 пожар был ликвидирован.
В 17:21 поступил вызов в Аурскую волость Добельского края, где в дымоходе одноэтажного жилого дома горела сажа. Из задымленных помещений эвакуировали двух человек. В 19:06 пожар был ликвидирован.
Всего за прошедшие сутки служба получила 129 вызовов: 96 — на тушение пожаров, 20 — на спасательные работы, еще 13 вызовов оказались ложными.