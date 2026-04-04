Смертельный пожар и 129 вызовов: тяжелые сутки для спасателей

В 12:46 поступил вызов на улицу Ритупес в Риге, где в девятиэтажном жилом доме произошел пожар. На месте горела квартира на седьмом этаже площадью 15 квадратных метров. С использованием спасательных масок были спасены три человека, один из них пострадал. Из здания эвакуированы пять человек, еще пять покинули его до прибытия пожарных. В 14:32 пожар был ликвидирован.