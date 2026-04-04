4 апреля 2026 г., 09:16
Весна отменяется: Латвию накроют дождь и мокрый снег
Суббота в Латвии готовит неприятный сюрприз: дождь, мокрый снег и пронизывающий ветер. Весна будто берет паузу — температура едва поднимется выше +7 градусов, а небо останется серым на весь день.
В субботу в Латвии ожидается облачная и дождливая погода, а в восточных регионах возможен также мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем погода останется пасмурной, территорию пересечет зона осадков — ожидается дождь, а на востоке также мокрый снег. Ветер будет умеренно сильным, юго-западным и западным, на побережье — порывистым. В течение дня воздух в Латвии прогреется лишь до +3, +7 градусов.
В столице днем ожидается облачная погода, временами пройдет дождь. Юго-западный и западный ветер будет слабым до умеренного. Температура воздуха составит +5, +7 градусов.