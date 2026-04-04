Крылатые качели: предупреждение для родителей - как безопасно качать детей на Пасху
Пасхальные развлечения могут обернуться травмами: эксперты предупреждают об опасности традиционных качелей. Несколько простых ошибок — и праздник превращается в визит в травмпункт. На что обязательно обратить внимание родителям?
Центр защиты прав потребителей (PTAC) призывает в период Пасхи уделять внимание безопасности качелей и соблюдать меры предосторожности. В PTAC напоминают, что повышенный риск травм часто связан именно с традиционными пасхальными качелями, изготовленными из тяжелого дерева, с жесткими подвесами и массивными сиденьями. Такие качели имеют большую амплитуду движения, высоту падения и риск удара, а твердые материалы могут привести к серьезным травмам.
Более безопасный выбор — качели с подвесом на цепях или веревках и с эластичными сиденьями, которые смягчают удар.
В центре подчеркивают, что место для качания должно быть безопасным — без твердого покрытия под качелями, без острых предметов и препятствий в зоне качания. Также рекомендуется выбирать место, не расположенное слишком близко к водоемам или другим потенциальным источникам опасности. Зона качания должна быть свободна от любых препятствий, например, оставленных велосипедов, а также следует следить, чтобы дети, играя, случайно не вбегали в зону движения качелей и не получали травмы.
Дети во время игры часто действуют импульсивно, поэтому PTAC призывает взрослых следить за тем, чтобы дети не вбегали в зону качания и не пытались прыгать с движущихся качелей. Детям необходимо напоминать, что во время качания нельзя отпускать руки, нельзя раскачиваться слишком высоко и ни в коем случае нельзя спрыгивать с качелей, пока они находятся в движении.
В центре сообщают, что перед использованием качелей необходимо оценить их техническое состояние, если они находятся во дворе, в сельской усадьбе или в менее контролируемом месте. Следует проверить, не повреждены ли и не заржавели ли веревки, цепи или тросы, надежны ли крепления, не треснуло ли сиденье и устойчива ли конструкция. Даже небольшие повреждения могут представлять серьезный риск при интенсивном использовании качелей.