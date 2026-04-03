4 апреля 2026 г., 00:14
В Риге установят 16 новых кранов с питьевой водой
В Риге планируется установить 16 новых кранов с питьевой водой, сообщили агентству LETA в отделе внешней коммуникации Рижской думы.
С наступлением более теплой погоды самоуправление возобновило работу закрытых на зимний сезон кранов с питьевой водой.
Планируется, что до конца недели муниципальное предприятие Rīgas ūdens подключит почти все краны, а остальные начнут работать сразу после праздников.
В прошлом году в Риге было открыто десять новых кранов, и в целом их число составило 47. В этом году краны планируется установить на набережной Муксалас, в пунктах мобильности, у новых велодорожек и на пляже в Вецаки.