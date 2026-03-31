Эстонские железнодорожники начали перевозить пассажиров и по Латвии. Куда поедем?
С 31 марта эстонский оператор пассажирских поездов Elron начал продажу билетов и для поездок в Латвии на маршруте Рига – Тарту, обеспечив пассажирам возможность приобретать билеты на участке Валмиера – Рига. Билеты можно купить в поезде у кондуктора. В Латвии поезд останавливается на станциях Земитаны, Сигулда, Цесис и Валмиера.
Прямой поезд по маршруту Рига – Тарту – Таллин курсирует с 12 января. Из Риги поезд отправляется в 07.30, в Тарту прибывает в 11.01, а в Таллине — в 13.15. В пути от Риги до Тарту он находится 3 часа 31 минуту, до Таллина — 5 часов 45 минут. Из Таллина поезд отправляется в 14.50, из Тарту — в 17.05, а в Ригу прибывает в 20.46. Время в пути от Тарту до Риги составляет 3 часа 41 минуту, а от Таллина до Риги — 5 часов 56 минут. Стоимость билетов: от 19 до 22 евро (Тарту – Рига) и от 29 до 32 евро (Таллин – Рига).
В январе 2025 года было открыто ежедневное пассажирское железнодорожное сообщение с одной пересадкой по маршруту Таллин – Тарту – Валга – Рига – Вильнюс. Участок Таллин – Валга обслуживает Elron, Валга – Рига — Vivi, а Рига – Вильнюс — LTG Link. В сентябре 2025 года было введено дополнительное соединение с пересадкой по маршруту Таллин – Тарту – Рига, которое курсирует с пятницы по воскресенье (на участке Таллин – Валга — Elron, Валга – Рига — Vivi).
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что на Пасху в Латвии изменят расписание электричек и дизельных поездов.