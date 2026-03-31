В Латвии
Сегодня 18:06
Ночь с заморозками и холодный день: прогноз погоды на среду
В среду в Латвии станет ощутимо холоднее: ночью в части страны температура опустится до -3 градусов, а утром и ночью многие районы накроет туман.
В ближайшие сутки существенных осадков не ожидается, ветер будет дуть с севера — от слабого до умеренного.
Минимальная температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, в Латгале — до +4 градусов. Днем, когда выйдет солнце, воздух прогреется до +8...+13 градусов, однако на части побережья туман сохранится, и температура там не превысит +2...+7 градусов.
В Риге в ночь на среду и утром ожидается туман, а в северной части города он возможен и днем. При слабом или умеренном северном ветре температура воздуха будет колебаться около нуля, а днем не превысит +6 градусов.