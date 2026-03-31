В Риге выбрали проект будущего AB дамбы: там за 20 млн евро хотят построить мост Чаксте и новую прогулочную зону
В Риге выбрали победителя конкурса эскизов по развитию территории AB дамбы. Лучшей признана концепция архитектурного бюро Ruume arhitekti, которая предусматривает создание прогулочного пространства вдоль Даугавы, нового моста Чаксте к Вантовому мосту и живописных дорожек со стороны залива.
В основе концепции лежит идея создания вдоль Даугавы проспекта первого президента Латвии Яниса Чаксте, откуда посетители смогут любоваться видом на Старую Ригу.
На конце дамбы предусмотрен мост Чаксте, который должен соединить AB дамбу с Вантовым мостом.
Территорию AB дамбы со стороны залива планируется обустроить живописными дорожками.
Конкурс эскизов был объявлен 21 октября 2025 года, и всего на него подали семь проектов. До объявления результатов участники конкурса не раскрывались.
Целью конкурса было найти лучшее решение для развития территории AB дамбы, создав качественное общественное пространство, способствуя полноценному использованию набережной Даугавы и интегрируя в городскую среду символы национальной идентичности и государственности.
Призовой фонд конкурса составил 16 000 евро, включая налоги, уплачиваемые получателями премий. Обладателю первого места, то есть победителю конкурса, будет присуждена премия в размере 8000 евро, за второе место предусмотрено 5000 евро, за третье — 3000 евро.
Поданные проекты оценивали специалисты в области строительства, архитектуры, ландшафтной архитектуры и инженерных решений.
AB дамба является важной частью общественного пространства центра Риги, развитие которой даст возможность создать новую качественную зону отдыха, улучшить связи для пешеходов и велосипедистов между обоими берегами Даугавы, а также укрепить культурную идентичность города, подчеркнули в самоуправлении.
Развитие AB дамбы — один из центральных проектов более широкого процесса обновления набережных Даугавы. В его рамках планируется способствовать использованию общественного пространства, улучшению мобильных связей и качества доступа, одновременно создавая характерную городскую достопримечательность.
Ориентировочная стоимость разработки строительной документации и авторского надзора может составить около 900 000 евро, а само строительство — примерно 20 миллионов евро без НДС.