В Латвии хотят ввести депозитную систему для электронных сигарет: Сейм поддержал срочные поправки
Комиссия Сейма по народному хозяйству поддержала в первом чтении поправки к закону об обращении с отходами, предусматривающие введение депозитной системы для электронных сигарет. Законопроекту присвоен статус срочности.
Как указало Министерство климата и энергетики, рост популярности электронных сигарет за последние пять лет существенно увеличил объем подобных отходов в Латвии, вследствие чего растет и вызываемое ими загрязнение окружающей среды. В настоящее время в Латвии отсутствует специальная инфраструктура для сбора и переработки электронных сигарет и батарей.
Как показало проведенное в 2024 году Ассоциацией предприятий отрасли отходов исследование, в 2023 году в Латвии было выброшено около 15 млн электронных сигарет. Примерно 5% этого объема, или 0,75 млн, собираются раздельно и передаются на переработку, а остальные 14,25 млн в основном попадают на полигоны бытовых отходов.
Около 80% электронных сигарет содержат литий-ионные батареи, которые считаются опасными отходами, а 20% представляют собой смесь пластика и металла.
Планируется, что поправки к закону вступят в силу 1 октября 2026 года.